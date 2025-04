Projeto de escritora amparense alia Educação e Cultura nas escolas rurais de Amparo

As escolas Cime (Centro Integrado Municipal De Educação) Profª. Jacyra Ribeiro Guilardi, Plínio Morato de Oliveira e Bairro da Areia Branca recebem nesta semana atividades do Projeto “Livro Amigo – semeando a leitura, colhendo futuros, que aliam Educação e Cultura.

De autoria da escritora amparense Thaís Falleiros, a Princesa Tata, o projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc 1 e agora resulta diversas atividades: distribuição do livro infantil “Centopeia vaidosa, espetáculo de contação de história para as crianças, encontro entre os alunos e a autora para autógrafo e distribuição do e-book para os professores com atividades pedagógicas.

Formação pedagógica

Além das atividades para os alunos, também será ofertada aos professores das escolas localizadas nas áreas rurais de Amparo uma oficina denominada “A importância do livro enquanto estratégia lúdica no processo de ensino/aprendizagem”, a ser desenvolvida pela autora e pela psicopedagoga, Cíntia Maria Zanarella Ferreira. São 50 vagas para professores. A oficina ocorre em 24 de abril, das 18h30 às 20h30, no Fundo Social de Solidariedade.

A formação será certificada pela Secretaria Municipal de Educação e podem participar os professores que atuam nas unidades escolares municipais, localizadas na área rural, os professores (PEB I, PAEB e PADI), que atuam nas unidades escolares por ordem de classificação docente, professores contratados pelo Processo Seletivo, professores contratados pela Promove e professores contratados pelas OSC’s (Organizações da Sociedade Civil) com Termo de Colaboração junto à Prefeitura