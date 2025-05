Van desgovernada colide contra muro e poste em Santo Antônio de Posse

Veículo perdeu os freios em curva; duas vítimas foram socorridas e estão em observação médica

Na noite de domingo (4), um acidente de trânsito mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e do resgate em Santo Antônio de Posse, no bairro Vila Esperança. Uma van conduzida por uma mulher perdeu os freios ao se aproximar de uma curva, o que resultou em uma colisão contra o muro de uma residência.

O impacto, que ocorreu na Rua José Ciluzzo, causou a queda de um muro e também derrubou um poste de energia elétrica, provocando danos adicionais ao muro de outro imóvel nas proximidades. De acordo com o relato da condutora, identificada como Lucimara, o defeito no sistema de freios impossibilitou o controle do veículo na curva.

A GCM foi acionada para prestar apoio à equipe de ambulância no atendimento à ocorrência. Duas vítimas foram socorridas no local e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanecem sob observação médica.

A Polícia Científica foi acionada, comparecendo ao local com o perito e um fotógrafo técnico, para a realização da perícia. O caso foi registrado e está sob investigação para apuração das circunstâncias exatas do acidente.