Forças policiais prendem quatro por tráfico e apreendem mais de 1kg de drogas em Artur Nogueira

Ação conjunta entre PM, Polícia Civil e GCM cumpre mandados e desarticula grupo criminoso na cidade

Uma operação integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Artur Nogueira resultou, na manha dessa segunda dia 16, na prisão de quatro indivíduos e na apreensão de mais de um quilo de entorpecentes. A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

Coordenada pelo 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, pela Delegacia de Polícia de Artur Nogueira e pela Delegacia Seccional de Americana, a operação cumpriu doze mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão. Os alvos foram endereços ligados à atuação criminosa no município.

Ao todo, foram apreendidos 990 gramas de crack e 310 gramas de cocaína, além de um notebook e um celular utilizados na prática do crime. As prisões e apreensões reforçam os esforços das forças de segurança para desarticular o tráfico local e suas conexões com outras práticas criminosas.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo reafirma seu compromisso com a ordem pública e convida a população a colaborar com denúncias que contribuam para o fortalecimento da segurança na cidade.