VEM 2024: festival de música católica da Evangelizar abre inscrições

Compositores e intérpretes de todo o Brasil têm até maio para inscrever canções inéditas na 4ª edição do VEM – Voz, Evangelização e Música, um dos principais eventos de música católica do país

A Associação Evangelizar É Preciso abriu, nesta segunda-feira (18), as inscrições para o VEM – Voz Evangelização e Música 2024. Até 12 de maio, compositores e intérpretes de todo o Brasil podem inscrever canções inéditas para o festival, que é um dos principais eventos de música católica do país. Os artistas vão concorrer a premiações de melhor composição, melhor interpretação e música preferida do público do festival, escolhida pelo voto popular, por meio do site do Festival.

A 4ª edição do VEM terá um tema: As Santas Chagas de Jesus, devoção abraçada pela Obra desde 2015. O anúncio da novidade foi feito pelo fundador da Obra Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, durante a cerimônia de encerramento do XII Retiro Nacional. “A intenção é que a gente possa aproveitar melhor, na Obra, o alcance desse festival, que tem crescido em qualidade e em participações do Brasil inteiro. Que todos os músicos e compositores católicos possam se inspirar no tema das Santas Chagas de Jesus, na teologia e na história dessa devoção”, disse.

Somadas as três edições anteriores, o VEM já recebeu mais de 1.200 inscrições de composições inéditas e 73 participantes foram finalistas nas três categorias do festival, que recebeu, do público, mais de 600 mil votos. “A projeção e visibilidade promovidas pela participação no VEM sobre os trabalhos artísticos e comunitários desses compositores e intérpretes da música católica contemporânea é incrível. Especialmente a partir do alcance da edição passada, foi notável o impulso que a participação no festival representou para a carreira de praticamente todos os finalistas”, afirma o diretor-geral do VEM, José de Melo.

Os participantes do VEM 2024 irão concorrer a gravação da sua música vencedora com participação especial do Padre Reginaldo Manzotti, produção de vídeoclipe, uma viagem de peregrinação internacional e espaço para apresentação no Evangelizar Fortaleza de 2024, o maior evento católico do Brasil, que reúne milhões de pessoas a cada edição e deu ao Padre Manzotti o título de “Sacerdote que arrasta multidões”.

Além das premiações, os finalistas também vão concorrer a assessoria de marketing musical e orientação vocal. E terão a chance de ter a canção selecionada para lançamento com o selo Músicas que Evangelizam, da Obra Evangelizar.

Carreiras impulsionadas pelo VEM

Nas edições anteriores, mesmo quem não levou para casa um dos prêmios por categoria saiu do festival com a agenda de apresentações e gravações impulsionada pelo VEM. Um exemplo é a cantora mato-grossense Sara Elis, que prepara um podcast com foco na evangelização pela música. “Um grande legado que o VEM tem construído é essa consciência nacional a respeito da contribuição que o festival tem para a ação evangelizadora por meio da música. Os novos talentos revelados fazem ecoar a mensagem dos ensinamentos da Igreja e da fé católica”, avalia o diretor-geral do festival.

Com a Rede Evangelizar de Comunicação, os artistas participantes do VEM criam conexões com as emissoras do grupo, que dão espaço à música católica contemporânea na programação. No próximo dia 5 de abril, por exemplo, parte do elenco de finalistas das edições anteriores do VEM vai se apresentar com novos trabalhos no show “Músicas Que Evangelizam”, sob o comando do cantor e compositor, Danilo Dyba, que foi finalista no programa The Voice, da TV Globo, e é apresentador do VEM.

Sobre tema e etapas do VEM 2024

Devoção abraçada pela Associação Evangelizar É Preciso em 2015, as Santas Chagas de Jesus são o tema do VEM 2024. As composições inéditas criadas para o festival não precisam trazer Jesus das Santas Chagas de forma literal. A proposta é que as letras das músicas tenham como inspiração a devoção, que pode estar na simbologia e nas cinco virtudes: Caridade, Mansidão, Fé, Esperança e Humildade.

Outra novidade do VEM 2024 é a ampliação do período pré-seleção, que vai de 13 a 31 de maio. O time responsável pela escolha dos participantes terá, além de especialistas do mercado da música católica, revisores ortográficos e teólogos.

O anúncio das composições classificadas para apresentação ao público será feito no dia 1º de julho. Ao todo, 16 participantes serão selecionados para a semifinal, que terá duas etapas: nos dias 23 e 24 de agosto, com o anúncio dos seis finalistas no dia 25, a data da grande final. Os finalistas vão subir mais uma vez ao palco do VEM e o resultado do festival será anunciado ao fim das apresentações, que terão transmissão ao vivo pela TV Evangelizar.