APAE de Pedreira promove Festa Junina nos dias 30 e 31 de maio

Evento terá quadrilha, comidas típicas, shows e arrecadação em prol da entidade

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Pedreira realiza, nos dias 30 e 31 de maio, sua tradicional Festa Junina. A programação contará com atrações diversas e entrada gratuita para o público.

A festividade será realizada nas dependências do Centro Comunitário da APAE, a partir das 18h. Estão previstas apresentações da quadrilha dos alunos da instituição, barracas com brincadeiras, comidas e bebidas típicas, além de show musical com a dupla Lucas e Matheus.

Segundo a organização, a participação da comunidade é essencial. “Convidamos toda a população pedreirense para prestigiar nossa Festa Junina, que contará com muitas atrações e novidades”, destacam os organizadores.

Toda a renda obtida com a festa será revertida para a manutenção das atividades da entidade. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (19) 3893-1096.