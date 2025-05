Sanidade animal: campanha de atualização de rebanhos começa nesta quinta-feira (1)

São Paulo se prepara para dar início nesta quinta-feira (1) à terceira Campanha de Atualização de Rebanhos após o fim da obrigatoriedade da vacinação contra a Febre Aftosa. A partir da retirada da vacina, o produtor rural passa, também em caráter obrigatório, a ter que atualizar seus rebanhos junto ao sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave). A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) informa que os proprietários devem declarar todas as espécies presentes em suas propriedades até o dia 7 de junho.

Devem ser atualizados, além dos bovídeos, os rebanhos de búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho da seda.

A Defesa Agropecuária informa ainda que após o prazo para a declaração o produtor que não atualizar os dados junto ao Gedave fica impedido de emitir, por espécie, a Guia de Trânsito Animal (GTA).

A declaração pode ser feita diretamente no sistema Gedave. Outra forma de efetuar a declaração é pessoalmente em uma das Unidades da Defesa Agropecuária distribuídas em suas regionais e também, através do envio por e-mail do formulário que está disponível em http://defesa.agricultura.sp.gov.br/arquivos/sanidade-animal/DECLARACAO%20SALDO_REBANHO_GERAL_Maio_2025.docx.

“A atualização de rebanhos é de fundamental importância para que a Defesa Agropecuária faça um monitoramento eficaz em relação à sanidade dos rebanhos paulistas, além de ser um balizador para identificar e controlar com maior agilidade um possível surto de doenças que podem trazer prejuízos econômicos aos produtores”, explica Luiz Henrique Barrochelo, médico-veterinário e coordenador da Defesa Agropecuária.

Fonte Agência SP