Vereador Beto Baiano recebe representantes do bairro Parque das Palmeiras em Artur Nogueira

Moradores pedem medidas urgentes para sanar problemas estruturais na região

Na tarde de segunda-feira (2), o vereador Beto Baiano participou de uma reunião na Câmara Municipal de Artur Nogueira com representantes do bairro Parque das Palmeiras para receber um abaixo-assinado com 258 assinaturas. O documento solicita providências do Poder Executivo quanto à infraestrutura da região, incluindo implantação de galeria de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas vias do bairro.

O pedido é direcionado ao prefeito Lucas Sia e à Secretaria Municipal de Obras. Segundo os representantes, as ruas do Parque das Palmeiras enfrentam problemas estruturais recorrentes. Em períodos de chuva, a correnteza provoca erosões e piora as condições das vias, dificultando o tráfego e elevando riscos para pedestres.

Nos dias sem chuva, a poeira excessiva também gera transtornos aos moradores e pode agravar problemas respiratórios. Além disso, foram relatados lama e buracos constantes, o que aumenta o risco de acidentes e favorece a proliferação de insetos, com possíveis impactos à saúde.

Beto Baiano afirmou que a reivindicação é legítima e se comprometeu a encaminhar o abaixo-assinado ao Executivo, reforçando o pedido junto ao prefeito e à Secretaria de Obras. O vereador também disse que pretende acompanhar o andamento da solicitação e buscar diálogo com deputados estaduais e federais para viabilizar novos investimentos para as obras.

A expectativa dos moradores é de que, com apoio do Legislativo, o pedido avance e as intervenções de drenagem e pavimentação sejam executadas, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de vida às famílias do Parque das Palmeiras.

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