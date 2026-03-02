Vereador Guilherme Carlini recebeu representantes do Lar Renascer na Câmara Municipal

Reunião reforçou diálogo entre o poder Legislativo e a entidade

Na manhã desta segunda-feira (02), o vereador e líder de governo Guilherme Carlini (MDB) recebeu na Câmara Municipal a coordenadora do Lar Renascer, Thais Peloia, e a assistente social Andreia Fernandes.

O encontro teve como principal objetivo apresentar as demandas atuais da entidade, além de detalhar o planejamento anual da instituição e os projetos sociais desenvolvidos ao longo do ano. A iniciativa também buscou fortalecer o relacionamento institucional com o Poder Legislativo municipal.

Durante a conversa, as representantes destacaram os serviços prestados pelo Lar Renascer, no qual foram apresentados dados sobre atendimentos realizados, metas para 2026 e as principais necessidades estruturais e financeiras para a manutenção e ampliação das atividades.

O vereador Guilherme Carlini ressaltou a importância do diálogo permanente entre o Legislativo e as organizações da sociedade civil. Segundo ele, conhecer de perto o trabalho realizado pelas entidades é fundamental para que o mandato possa atuar de forma mais assertiva na destinação de recursos, indicação de emendas impositivas e apoio a projetos que impactem positivamente a população.

Ao final do encontro, ficou alinhado o compromisso de manter o diálogo aberto e de avaliar possibilidades de apoio às iniciativas apresentadas. A reunião reforça a importância da parceria entre o Legislativo e as entidades assistenciais para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes em Artur Nogueira.