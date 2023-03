Vereadores se unem em Comissão para ações no Dia de Conscientização do Autismo em Amparo

Os vereadores Carlos Cazotti (MDB) e Alice Veríssimo (União),

presidente e vice-presidente da Comissão de Promoção, Proteção e

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara de Amparo,

estiveram reunidos com outros agentes do município para planejarem

ações para o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo.

Realizada no dia 7 de março, no Plenário da Câmara, a reunião contou

com a presença de mães de autistas, integrantes do grupo Amigos dos

Autistas de Amparo e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e

Mobilidade Reduzida, representante da Unifia, representante da

Secretaria Municipal de Educação, além do diretor municipal de

Direitos Humanos, Matheus Fructuoso e da secretária municipal de

Desenvolvimento Social, Iramaia Massoni.

Além de discutirem o atual cenário de Amparo na conscientização do

tema, a Comissão definiu a programação que será realizada no dia 1º

de abril. “Haverá uma caminhada pelo centro da cidade, com

distribuição de panfletos e, principalmente, queremos reforçar a

importância do uso da Carteira de Identificação do Espectro Autista,

que nosso município já possui”, destacou Alice.

Cazotti explica que palestras também serão promovidas e no final da

caminhada as crianças terão atividades na Praça Pádua Salles. Uma

nova reunião acontecerá no dia 15 e, em breve, a programação oficial

será divulgada.

A data comemorativa do Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo

é 2 de abril, estabelecida em 2007. Em Amparo, a Lei Municipal nº

3.879/2016 [1] instituiu a Semana de Proteção dos Direitos da Pessoa

com Transtorno do Espectro Autista, com o objetivo difundir

informações sobre o autismo e assim reduzir o preconceito que afeta as

pessoas com o transtorno.