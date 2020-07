VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÁ CONTINUIDADE AO TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO COM APOIO DA GCM

A equipe da Vigilância Sanitária continua realizando fiscalizações no comércio com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal). Durante esta semana, a vigilância multou uma papelaria na Zona Sul por abrir para o público antes do horário permitido.

O valor da multa aplicada é de R$ 1.436, ou seja, 400 UFIMs (Unidade Fiscal do Município). Também foram verificadas denúncias feitas por moradores da cidade, mas não foram encontradas outras irregularidades.

Além disso, a equipe tem realizado inspeções em postos de combustíveis após receber uma solicitação do Ministério Público do Trabalho para que este trabalho fosse feito em todo o município. Está sendo verificado se os procedimentos de segurança estão sendo cumpridos pelos trabalhadores, como uso de máscara e de álcool em gel.