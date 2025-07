Frio não dá trégua: boletim meteorológico destaca queda de temperatura na região de Campinas

No frio, é importante manter as crianças bem agasalhadas (Foto: Carlos Bassan)

Defesa Civil informa que a permanência de uma massa de ar frio prevê temperaturas mínimas de 8°C nas regiões de Campinas e Sorocaba

Os agasalhos devem continuar a fazer parte da rotina pelos próximos dias. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu Boletim Especial Meteorológico informando que, entre esta segunda-feira, 7 de julho e sexta-feira (11/7), a permanência de uma massa de ar frio causará queda de temperatura na região de Campinas. As menores temperaturas estão previstas para o final da madrugada e início da manhã, com previsão de mínimas na casa dos 8°C.

Diante desse cenário, a Defesa Civil de Campinas recomenda atenção redobrada com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

Entre as recomendações do órgão estão:

Mantenha-se bem agasalhado. Evite passar muito tempo em ambientes frios;

Hidrate-se com frequência, mesmo sem sede. O ar frio resseca a pele e os lábio;

Crianças e idosos sentem mais os efeitos do frio. Agasalhe-os bem;

Evite banhos longos ou muito quentes. Eles ressecam a pele;

Use soro fisiológico para hidratar olhos e narinas;

Se usar aquecedor, umidifique o ambiente. Use vasilhas com água, toalhas úmidas ou umidificadores;

Mantenha alguma ventilação em locais fechados. Isso ajuda na circulação do ar e reduz vírus, bactérias e alérgenos;

Use protetor solar, mesmo no frio. O sol também pode causar danos à pele;

Tenha cuidado com aquecedores em locais mal ventilados. Eles podem ser perigosos;

Não deixe crianças pequenas brincarem na cozinha. Elas podem querer ficar mais perto por causa do calor do fogo, mas o risco de queimaduras é alto;

Não use churrasqueiras ou latas com fogo para aquecer ambientes. Isso é perigoso e há risco de intoxicação e queimaduras;

Se vir alguém em situação de risco pelo frio, avise a equipe da Operação Inverno.

O site da Defesa Civil de Campinas, divulga os alertas de temperatura e baixa umidade do ar. Confira no:

https://campinas.sp.gov.br/sites/campinasresiliente

Acolhimento e Assistência Social

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, mantém a Operação Inverno 2025 até 30 de setembro, com oferta de abrigo, cobertores, alimentação e atendimento social para pessoas em situação de rua.

Os serviços funcionam diariamente, das 8h à meia-noite, de segunda a sexta-feira, e das 18h à meia-noite nos fins de semana e feriados. Para solicitar ajuda, ligue para (19) 3253-4512 das 8h às 18h, ou envie WhatsApp para (19) 99984-6496, das 18h às 21h. Após esse horário, em caso de emergência, chame o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Estruturas de acolhimento

Ao todo, Campinas dispõe de 180 vagas de acolhimento durante o inverno. O Samim, principal unidade de acolhimento oferece 120 vagas fixas. Na Casa da Cidadania, localizada na Vila Industrial, são 40 vagas emergenciais e mais 20 vagas da Casa da Esperança. A Casa Santa Dulce dos Pobres que integra a rede de acolhimento será acionada em situações emergenciais.

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC. Entre em contato pelo telefone 199 para registrar ocorrências.