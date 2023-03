Vila Palmeiras, na região Sul, receberá obras de drenagem e pavimentação Ordem de Serviço foi assinada no sábado, 11. Obra integra o Programa Meu Bairro Bem Melhor

O Vila Palmeiras, bairro da região sul da cidade, receberá obras de drenagem e pavimentação. O prefeito Dário Saadi assinou a Ordem de Serviço (OS), na manhã deste sábado, dia 11 de março. A obra integra o Programa Meu Bairro Bem Melhor 2, ação do Paes – Programa de Ativação Econômica e Social. O investimento ultrapassa os R$ 30 milhões.

De acordo com o prefeito, serão mais de nove quilômetros de asfalto além da implantação de galerias para drenagem da água das chuvas. “Esse bairro, que fica na região do entorno de Viracopos, espera pela pavimentação há mais de 50 anos e, com a assinatura da Ordem de Serviço, a população alcança essa melhoria”, destacou Dário.

No total serão instalados 5,7 quilômetros de rede de drenagem para escoamento das águas das chuvas e serão pavimentados 9,2 quilômetros de vias. Sob gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra será executada pela Engema Construções e Serviços Ltda, vencedora da licitação.

A representante dos moradores da Vila Palmeiras, Sara Sardinha, destacou a luta da comunidade para receber a pavimentação do bairro. “Nós conquistamos várias melhorias aqui no bairro e o asfalto é uma luta de muitos anos que recebemos com muita alegria, por isso agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa luta”.

Várias autoridades participaram da cerimônia que contou com a presença do deputado estadual Gilmaci Santos, dos vereadores Filipe Marchesi, Permínio Monteiro, Rodrigo da Farmadic, Marcelo da Farmácia, Carmo Luiz e do presidente da Câmara, Luiz Rossini.

Também estiveram presentes os secretários municipais Aderval Fernandes e Luiz Guilherme Fabrini; o vice-prefeito, Wanderley Almeida; os presidentes da Ceasa, Valter Greve e da Mata Santa Genebra, Cidão Santos, além do Padre João Carneiro e de lideranças da região.

Sobre o Meu Bairro Bem Melhor 2

Com o programa Meu Bairro Bem Melhor 2 serão implantados mais de 35 km de rede de drenagem e 50 km de pavimentação em 13 bairros da cidade. Mais de 40 mil pessoas serão beneficiadas. O investimento de aproximadamente R$ 100 milhões.

As obras estão sendo executadas em nove bairros: Parque Centenário, Monte Líbano, Itayu, Sul América, Cidade Satélite Íris 2, Parque São Paulo, Campina Grande, Residencial Campina Grande e agora no Vila Palmeiras. Os demais estão em processo de licitação.