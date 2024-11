Violência Doméstica em Mogi Mirim: Filho Agride Mãe e É Preso em Flagrante

Na noite de 21 de novembro, um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Mogi Mirim. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do CGP2 foi acionada para atender uma mulher que buscou refúgio na casa da sobrinha após ser agredida pelo próprio filho.

A vítima relatou que foi atingida por um tapa no rosto e que o agressor havia quebrado diversos pertences dentro da residência. A mulher afirmou estar com medo do filho devido ao comportamento agressivo.

Os policiais deslocaram-se até a casa da vítima, onde encontraram o acusado em estado de grande alteração. Ele foi contido pela equipe, que deu voz de prisão em flagrante.

Ambas as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial ratificou a prisão do agressor. Ele permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Casos como este reforçam a necessidade de atenção às denúncias de violência doméstica. O poder público destaca a importância de buscar ajuda em situações de risco, por meio do 190.