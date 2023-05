VISA inicia distribuição gratuita de autotestes de HIV em Artur Nogueira

Iniciativa busca facilitar o acesso ao diagnóstico e promover a conscientização sobre o vírus no município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA), está empenhada em promover a saúde e o bem-estar da população. Nesse sentido, a distribuição de autotestes de HIV foi iniciada como parte de uma importante campanha de prevenção e conscientização.

Os autotestes estão disponíveis para retirada na VISA durante os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos aqueles que tiverem interesse em realizar o teste podem se dirigir ao local e receberão orientações sobre como realizar o procedimento corretamente em casa.

A responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, ressalta a importância da iniciativa. “A disponibilidade dos autotestes de HIV é um marco significativo na luta contra a disseminação do vírus em nossa comunidade. Com essa medida, buscamos facilitar o acesso ao diagnóstico e incentivar a realização do teste de forma discreta e conveniente”, disse.

Segundo a profissional, os autotestes de HIV são ferramentas eficazes na detecção precoce do vírus, permitindo que as pessoas saibam seu status sorológico de forma confidencial. Ao possibilitar o teste em casa, a Prefeitura de Artur Nogueira busca eliminar possíveis barreiras que possam impedir indivíduos de buscar o diagnóstico, seja por questões de privacidade, falta de tempo ou qualquer outra razão.

PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS

Em janeiro deste ano, a VISA aderiu ao Programa de Boas Práticas em HIV/Aids, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. O programa tem como objetivo fortalecer a gestão e a rede de IST/Aids no Sistema Único de Saúde (SUS).

Além das etapas do contínuo do cuidado em HIV/Aids, o Programa de Qualificação de Boas Práticas também almeja qualificar ações da vigilância epidemiológica e de sistemas de informação, monitoramento e avaliação contínua das políticas públicas voltadas a esta temática.

Com a adesão ao programa, a VISA busca aprimorar os serviços oferecidos aos pacientes com HIV/Aids e promover uma abordagem ainda mais humanizada, além de buscar a redução dos casos de transmissão do vírus.

AUMENTO DA OFERTA DE PRESERVATIVOS

Uma das primeiras ações foi a ampliação da oferta de preservativos em seis pontos do município, incluindo postos de combustíveis e estabelecimentos. Vale destacar que os preservativos já são disponibilizados gratuitamente em todas as unidades de saúde de Artur Nogueira.