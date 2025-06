Dois homens são presos por tráfico e associação ao tráfico em Jaguariúna

Abordagem aconteceu no Jaguariúna I na noite de quarta-feira (11); entorpecentes, dinheiro e rádio comunicador foram apreendidos

Dois homens foram presos pela Guarda Civil Municipal de Jaguariúna na noite da última quarta-feira (11), no bairro Cruzeiro do Sul, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A ocorrência foi registrada por volta das 23h45, na Estrada Judite dos Santos Pinto, local já conhecido pelas autoridades pelo intenso movimento de venda de entorpecentes.

Durante patrulhamento da equipe, os agentes avistaram um homem com um rádio comunicador em mãos. Na abordagem, foi localizado em seu bolso um papel com anotações detalhadas da contabilidade do tráfico. O suspeito afirmou estar na “campana” há cerca de 10 minutos.

Logo em seguida, outro indivíduo tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi detido. Com ele, os agentes encontraram uma sacola contendo 11 invólucros de substância análoga ao crack, 7 pinos de cocaína, 5 tubetes de maconha e R$ 192 em dinheiro. O suspeito alegou que o material era para uso próprio, mas não soube informar a quantidade de drogas nem justificar a quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão em flagrante.

Após atendimento médico no Pronto Socorro, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde o delegado Fábio Nader Chrysostomo ratificou o flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico para o segundo indivíduo, e associação ao tráfico para o primeiro.