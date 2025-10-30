Viver ou Sobreviver? O Peso Invisível da Carga Mental

O dia amanhece e, ao conferirmos as horas, inicia-se a corrida. Mergulhamos num turbilhão de demandas e, quando percebemos, o dia já se foi. A correria parece encurtar o tempo, e um dia de 24 horas torna-se insuficiente. Nossa cultura nos lança nessa tempestade de atividades: trabalho, reuniões, casa, estudos, filhos. É uma lista interminável que consome nossas horas.

Diante disso, é crucial perguntar: com tanta carga, como ficam nosso cérebro e nosso corpo? Nossa saúde mental? Funcionar nessa agitação incessante tem um custo profundo. E esse peso, é importante destacar, recai desproporcionalmente sobre a mulher. A socióloga Arlie Russell Hochschild cunhou o termo “Segundo Turno” para mostrar que, mesmo após uma jornada profissional, as mulheres frequentemente iniciam uma segunda jornada — em casa — tão exaustiva quanto a primeira e, muitas vezes, invisível.

Organizar a vida doméstica exige planejar, antecipar, coordenar, lembrar e executar. São funções que demandam uma carga mental imensa. Somadas às tarefas externas, o resultado é um indivíduo em estado de alerta constante, com níveis de cortisol persistentemente elevados, o que pode levar a distúrbios de sono, ansiedade e esgotamento. É um cérebro que nunca descansa.

Muitas mulheres vivem no “piloto automático”, tão focadas em sobreviver que se esquecem de viver. Os anos passam e poucas memórias genuínas são formadas. Para mudar esse cenário, é essencial o autoconhecimento: olhar para si, perceber os sinais de sobrecarga e entender a necessidade de se posicionar. Dividir tarefas não é uma ajuda, é uma necessidade para o bem-estar.

É saudável reconhecer: você é humana, precisa de cuidado, e seu objetivo deve ser viver, não apenas sobreviver. A divisão de responsabilidades permite criar memórias afetivas e tempo de qualidade em família. É uma mudança prática que, feita hoje, ensina à próxima geração a importância do cuidado mútuo, e não da sobrecarga solitária.

Pare e reflita: como tenho vivido? Estou sobrecarregada? O que posso melhorar?

Mas não pare na reflexão. É hora de se posicionar, para que você possa viver de forma saudável e consciente, desenvolvendo o seu melhor, do seu jeito. Livre-se da culpa por não se enquadrar em crenças desumanas e adoecedoras. Escolha a vida. Escolha viver. No fim da jornada, você verá que valeu a pena.