Adolescente acusado de mais de 200 estupros virtuais é apreendido pela segunda vez

Jovem de Pernambuco é apontado como líder de comunidade online e foi apreendido com auxílio da polícia de SP

Após extenso trabalho de investigação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Polícia Civil de São Paulo, foi apreendido nesta quarta-feira (4), em Recife (PE), um adolescente apontado como líder de uma comunidade virtual que propaga crimes de estupros virtuais, automutilação, pornografia infantil, injúria, homofobia e terrorismo.

Conforme as investigações, o jovem de 17 anos fez mais de 200 vítimas em diferentes crimes. Ele ainda tem envolvimento em outras fraudes, como inserção de dados falsos em sistemas de instituições privadas e públicas — essa era a principal tática usada para ameaçar as vítimas.

O adolescente havia sido apreendido em novembro de 2024, durante a primeira fase da Operação Nix, deflagrada pelo Noad de São Paulo. Ele permaneceu internado durante 45 dias e, quando saiu, voltou a praticar os mesmos crimes.

Em uma conversa interceptada pelos policiais civis denominados “observadores digitais” que atuam no núcleo, o infrator chega a zombar da Justiça brasileira ao comemorar a soltura.

“Nós fizemos toda a investigação aqui, conseguimos colher as provas, apresentamos ao Poder Judiciário e a Polícia Civil do Pernambuco nos ajudou a executar a apreensão”, explicou a delegada Lisandréa Salvariego, coordenadora do Noad.

Dentre as infrações em que o adolescente responde estão intimidação sistemática virtual (cyberbullying); pedofilia, por oferecer e disponibilizar pornografia infantil; aliciar, assediar ou instigar crianças e adolescentes; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação; estupro virtual; racismo; violência psicológica contra a mulher; invasão de dispositivo informático; e outros.

Fonte Agência São Paulo