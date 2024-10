10ª “Marcha para Jesus” de Pedreira aconteceu no sábado, 28 de setembro, na Praça Ângelo Ferrari

A 10ª “Marcha para Jesus” de Pedreira aconteceu no último sábado, 28 de setembro, nas dependências do Centro de Exposições “Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin”, na Praça Ângelo Ferrari.

Pedreira se preparou para prestigiar um dos eventos mais aguardados do ano, que foi organizado pela Associação de Ministros e Igrejas Evangélicas de Pedreira (AMIEP) com o apoio da Prefeitura Municipal. A marcha uniu milhares de fiéis em um dia de celebração, adoração e reflexão nas dependências da Praça Ângelo Ferrari.

A 10ª edição da Marcha esteve repleta de novidades e atrações emocionantes para toda a família. As festividades tiveram início às 14 horas, com apresentações de bandas locais que encantaram o público com música de qualidade. Às 16 horas, uma Motociata foi realizada, com paradas estratégicas para oração. A partir das 18 horas, a “Marcha para Jesus” tomou as ruas de Pedreira, seguindo um trajeto que percorreu as principais vias da cidade e retornando à Praça Ângelo Ferrari ao final do percurso; durante o trajeto, os participantes tiveram a oportunidade de expressar sua fé e devoção, fortalecendo os laços de comunhão entre todos que creem em Jesus Cristo como o filho de Deus. Às 19h30, o público ouviu as palavras de pastores e autoridades que estiveram presentes e compreendeu um pouco mais sobre a importância deste evento cristão. O ápice da noite ocorreu com a apresentação do cantor David Quinlan.

A Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão enfatizou a importância da “Marcha para Jesus” como parte do Calendário Oficial de Eventos de Pedreira, destacando o apoio ativo da Administração Municipal na organização do evento. “Reiteramos o compromisso da Administração Pública em fomentar momentos de oração e reflexão no Município, ressaltando a longa tradição de respeito e apoio às diversas manifestações religiosas da cidade, enfatizando que a “Marcha para Jesus” é um evento que transcende crenças individuais e fortalece a cidade como um lugar de paz e harmonia para todos os seus habitantes”, concluiu a Secretária Municipal.