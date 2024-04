10ª TAÇA EPTV: Artur Nogueira enfrenta Engenheiro Coelho nesta segunda

Confronto está marcado para às 20h45, no Ginásio Poliesportivo Mario Covas, na cidade adversária

Após uma estreia emocionante, o time de futsal de Artur Nogueira se prepara para o segundo confronto da Taça EPTV. Nesta segunda-feira (01), os nogueirenses jogam contra Engenheiro Coelho, a partir das 20h45, no Ginásio Poliesportivo Mario Covas, casa dos adversários.

O diretor de Esporte, Rodrigo Burunga, destacou a competência da equipe e elogiou o desempenho dos jogadores até o momento. “Ao todo são 23 equipes participantes. Queremos estar no topo. Nosso time venceu na estreia e jogará para correr em busca de mais uma vitória”, destacou.

Como funciona?

O torneio vai acontecer em cinco fases: duas de grupo e três eliminatórias (quartas, semifinais e final). Nesta primeira, os times estão divididos em sete grupos – são cinco chaves com três cidades e duas com quatro.

Artur Nogueira faz parte do Grupo G, junto com Engenheiro Coelho e Limeira.

Quem passa para a próxima fase?

De acordo com a organização, os times se enfrentam em turno único dentro dos grupos na primeira fase, entre 8 de março e 8 de abril, passando os dois primeiros de cada chave, além dos terceiros lugares dos Grupos E e F, com quatro participantes.

Já na segunda fase, as 16 equipes que se classificarem serão distribuídas em quatro grupos de quatro participantes cada. Avançam ao mata-mata os dois melhores de cada chave.

Quartas de final, semifinais e final

A partir das quartas de final, a disputa será em jogo único, com prorrogação em caso de empate no tempo normal e posteriormente pênaltis se necessário.

O mesmo vale para as semifinais, em local neutro. A final também será em local neutro, com o time de melhor campanha jogando com a vantagem do empate para ficar com o título.

Segundo os organizadores, a final deve ocorrer no dia 18 de maio.