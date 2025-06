Orquestra Municipal Possense participa de gravação de programa especial do Globo Esporte

Edição temática homenageou o Corinthians e promoveu integração cultural entre municípios

Neste domingo, 1º de junho, a Orquestra Municipal Possense participou, ao lado da Fanfarra Amigos de Holambra, da gravação de um programa especial do Globo Esporte, em parceria com a EPTV Campinas. A atividade aconteceu no Moinho Povos Unidos, ponto turístico localizado no município vizinho.

A gravação fez parte de uma produção temática da emissora, que uniu música e esporte em uma homenagem ao time do Corinthians.

A ação também destaca a importância da integração entre municípios da região, fortalecendo os laços culturais e ampliando as oportunidades de valorização artística em conjunto.

O programa será transmitido em breve pela EPTV Campinas e Globo SP, com data a ser divulgada pelos canais oficiais da emissora.