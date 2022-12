Polícia recupera moto roubada e detém suspeitos

Em honda pelo Bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu, os policiais ouviram um barulho de motocicleta característica de moto 600 cilindradas com escapamento modificado, os policiais já tinham conhecimento que uma moto com as mesmas características tinha sido roubada pela região.

Diante do exposto, iniciou-se um breve acompanhamento que culminou na abordagem da referida motocicleta pela Avenida Valdomiro Garcia de Oliveira, os infratores tentaram evadir-se com veículo porém sem êxito.

Um dos indivíduos, segundo a polícia, no momento da abordagem, fugiu a pé, neste instante foram acionadas as demais equipes da Primeira Cia para realizar o cerco e possível detenção do infrator, apesar dos esforços não obtiveram êxito.

Foi realizada a busca pessoal e com infrator foi localizado um celular e R$ 110 reais em espécie, na motocicleta nada de ilícito, apenas dois capacetes. Foi dado voz de prisão em flagrante de delito ao infrator e lido seus direitos constitucionais.

Infrator foi conduzido ao CPJ, foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga, pois no momento da abordagem, de acordo com a polícia, ele tentou evadir-se porém foi impedido.

A vítima compareceu no local da abordagem reconheceu o infrator como sendo o autor do roubo e conduziu sua motocicleta até o CPJ para apresentação da ocorrência, momentos antes, uma outra viatura chegou com o outro suspeito que havia fugido do local da abordagem.

O delegado, Drº Rubens F.H.Melo ratificou a voz de prisão em flagrante.

Indivíduos permaneceram a disposição da justiça.