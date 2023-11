149 vagas de emprego estão disponíveis no Emprega Paulínia (EP), programa da Prefeitura, exclusivo para paulinenses.

As vagas abaixo estarão disponíveis para candidatura até sexta-feira, 8 de dezembro.

Ajudante Geral – 4 Vagas

Eletricista – 7 Vagas

Ajudante de Eletricista – 9 Vagas

Cozinheiro – 1 Vaga

Porteiro – 2 Vagas

Encanador– 2 Vagas

Montador Elétrico – 6 Vagas

Servente de Obra – 3 Vagas

Operador de Caixa – 3 Vagas

Mecânico de Automóvel– 2 Vagas

Preparador de Tinta – 1 Vaga

Isolador Térmico – 1 Vaga

Fiscal de Loja– 2 Vagas

Repositor– 2 Vagas

Operador de Bobinadeira – 16 Vagas

Costureira Industrial – 20 Vagas

Tecelão – 10 Vagas

Montador de Isolamento Térmico – 1 Vaga

Engenheiro Mecânico – 1 Vaga

Estagiário de Engenharia Mecânica – 1 Vaga

Ajudante de Estamparia – 2 vagas

Assistente Contábil – 1 Vaga

Costureira – 3 Vagas

Mecânico de Máquina Industrial – 1 Vaga

Motorista de Caminhão (vaga Feminina) – 3 Vagas

Auxiliar de Expedição – 1 Vaga

Engenheiro Civil – 1 Vaga

Auxiliar de Produção – 20 Vagas

Auxiliar Mecânico de Refrigeração – 1 Vaga

Eletricista de Instalação Industrial – 1 Vaga

Planejador de Manutenção – 1 Vaga

Analista de Logística – 1 Vaga

Assistente de Logística – 1 Vaga

Jardineiro – 1 Vaga

Balanceiro – 1 Vaga

Atendente de Sorveteria – 2 Vagas

Atendente de Padaria – 3 Vagas

Auxiliar de Limpeza (para padaria) – 3 Vagas

Ajudante de Pista (para kart)

Preparador de Tinta – 1 Vaga

Auxiliar de TI – 1 Vaga

Técnico de Manutenção (Plataforma Elevatória) – 2 Vagas

Quem já é cadastrado pode, através do telefone (19) 3874 5669, atualizar seu currículo e também se candidatar à vaga. O número também pode ser usado para obter informações.

Já os não cadastrados devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal, que fica na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551, Parque Brasil 500, portando os documentos abaixo:

Cartão PIS + CPF + RG + Título de Eleitor + Comprovante de Residência (deve estar no nome do candidato. Se o imóvel for alugado, trazer o contrato) + Carteira de Trabalho.

Mais informações: (19) 3874-5669