Inscrições abertas para o Campeonato Amador 2025 em Artur Nogueira

Competição começa em 5 de julho; inscrições são limitadas e novas equipes devem se cadastrar até 3 de junho, no Ginásio de Esportes Maurício Sia

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Campeonato Amador de Futebol, um dos eventos esportivos mais tradicionais de Artur Nogueira. O início da competição está previsto para o dia 5 de julho de 2025 e promete movimentar os campos da cidade com partidas cheias de talento, emoção e rivalidade.

O diretor de Esporte Paulo Henrique de Souza informa que, até o momento, 26 equipes já estão inscritas, entre elas o atual campeão, Juventus Esporte Clube, e o vice-campeão, Juventude.

O prazo para a inscrição de novas equipes vai até o dia 3 de junho, às 16h, e cada equipe poderá cadastrar até 25 atletas e três dirigentes. A secretaria destaca que as inscrições são limitadas.

As partidas acontecerão aos sábados à tarde e aos domingos pela manhã, nos campos do Itamaraty, Rubro Negra e Municipal.

As inscrições devem ser realizadas diretamente na Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Ginásio Maurício Sia.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues, o Campeonato Amador é mais do que uma competição esportiva. “Esse é um evento que valoriza o esporte amador, promove a integração entre os bairros e fortalece a tradição do futebol em nossa cidade. Convidamos todas as equipes a participarem e fazerem parte dessa grande festa do esporte.”

O Campeonato é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e reforça o compromisso da gestão com o incentivo às práticas esportivas e ao lazer para a população.

SERVIÇO

Início do Campeonato: 5 de julho

Prazo final para inscrições: 3 de junho, até as 16h

Locais dos jogos: Campos do Itamaraty, Rubro Negra e Municipal

Inscrições: Secretaria de Esporte e Lazer (Ginásio Maurício Sia)