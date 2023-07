14ª Conferência Municipal de Assistência Social acontece na terça-feira, dia 18 de julho

A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece na terça-feira, dia 18 de julho, das 8h às 17h, marcará um debate sobre as demandas e direitos da população na área da assistência social. O encontro terá como tema nacional: “Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): O SUAS que temos e o SUAS que queremos” e será realizado no Salão Paroquial Nossa Senhora do Rosário, na Praça Antônio Giovani Lanzi, n°75, na Capela.

O encontro terá cinco eixos para estabelecer as prioridades da Assistência Social para os próximos dois anos, além de eleger quatro delegados titulares e quatro delegados suplentes que levarão as propostas, programas e projetos para a Conferência Estadual, prevista para ser realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2023. O evento é aberto ao público mediante inscrição efetuada no local e no início da reunião.

Os cinco eixos abordados na Conferência da Secretaria de Assistência Social serão: financiamento da assistência social no município, estado e união; controle social, monitoramento e a avaliação constantes realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social e Setor de Vigilância socioassistencial de Mogi Guaçu e os usuários dos serviços, em vista ao controle dos recursos investidos e a qualidade dos serviços concedidos.

Para mais, a articulação para estruturar os trabalhos ofertados pela Assistência Social que necessitam de parceria entre Secretarias; serviços, projetos e programas cedidos pela Pasta, buscando melhorar sua qualidade; e por último, os benefícios de transferência de renda, como o Cadastro Único e o Bolsa Família. O encontro é organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

A secretária da Assistência Social, Leila Maria Ramos, reforçou a importância do encontro e diz que quando as famílias não conseguem suprir suas próprias necessidades é dever do Estado suprir tais demandas. “A lei orgânica da Assistência Social, a LOAS, aprovada em 1993, estabelece que a política da Assistência Social deverá ser desenvolvida, a partir da realização dessas Conferências, pois nelas se planejam a política e as responsabilidades de cada ente federado e, assim, busca garantir aos sujeitos o direito a ter direitos, o princípio de ser cidadão” completou.

Cerca de 200 pessoas devem participar da Conferência Municipal, entre representantes da sociedade civil, do Poder Executivo, Legislativo, da cidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).