Com presença do governador do Estado, formandos de Santo Antônio de Posse participam de cerimônia da Carreta de Capacitação neste sábado

Neste sábado, 29 de junho, 39 alunos de Santo Antônio de Posse participam da cerimônia de formatura dos cursos de Panificação e Açougue, promovidos por meio da Carreta de Capacitação do Governo do Estado de São Paulo. O evento será realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, e reunirá formandos de diversos municípios da região em diferentes cursos.

A solenidade contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, além de outras autoridades estaduais e municipais. A formatura marca o encerramento de mais uma etapa do programa estadual de qualificação profissional, voltado à geração de emprego, renda e incentivo ao empreendedorismo.