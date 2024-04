15 empresas recebem documentação de lotes para instalação em novo distrito industrial

O prefeito Rodrigo Falsetti entregou nesta quinta-feira, 4 de abril, a documentação de lotes para 15 empresas referente a doação de áreas no novo Distrito Industrial, no Pantanal. O evento ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio, no Centro, e a entrega foi realizada ao lado do titular da Pasta, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, e do presidente da Proguaçu S/A, Raul Rodolfo Toso Júnior. O novo distrito irá receber o nome do ex-prefeito de Mogi Guaçu, Hélio Miachon Bueno, falecido em março do ano passado.

As doações foram realizadas por meio de Lei Complementar de 1º de abril de 2024 e aprovadas pela Câmara Municipal. E a partir de agora, cada empresa terá o prazo de 90 dias para protocolar o projeto de aprovação da unidade industrial e o prazo de 24 meses para a construção e conclusão da obra. Também é encargo da donatária manter o exercício de suas atividades pelo prazo mínimo de três anos, contados do efetivo início de suas atividades econômicas, que deverá ser comprovado documentalmente junto à Proguaçu, sob pena de reversão da doação.

O novo distrito industrial já conta com infraestrutura completa de asfalto, iluminação, água e esgoto e de logística privilegiada de acesso, próximo da Rodovia SP-342. No local, se instalarão empresas de acessórios de inox, montagem e manutenção industrial, insumos, alimentos, agropecuária e transportes que contribuirão para a geração de 600 empregos diretos. Ao todo, serão 32 lotes de 1.000 m² cada um, sendo que o Distrito Industrial no Pantanal será o sétimo em Mogi Guaçu.

O secretário de Habitação, Indústria e Comércio, Guilherme de Sousa Campos, destacou a importância do trabalho da Pasta. “Nos últimos três anos conseguimos, com o apoio do prefeito Rodrigo Falsetti, trazer excelentes empresas para cá como, por exemplo, as multinacionais Smalticeram e Rondoncorp. E é um trabalho que não para, pois continuamos a visitar e receber empresários para que Mogi Guaçu possa ser a melhor escolha para eles”, falou.

Guilherme da Farmácia comentou sobre a evolução da infraestrutura dos distritos industriais nesses últimos anos. “Nossos distritos estavam sucateados e em péssimas condições. No entanto, a nossa gestão não mediu esforços para melhorar a infraestrutura dos nossos distritos e isso é notório e visível também no avanço de desenvolvimento em outras áreas do município”, disse ele ao mencionar ainda que os resultados são positivos. “Hoje estamos colhendo os frutos desse trabalho porque Mogi Guaçu foi a cidade que mais gerou empregos na nossa região em 2023 e já com excelentes índices nesse início de 2024. E tudo isso está comprovado pela divulgação de dados do Caged”.

Para o prefeito Rodrigo Falsetti, o foco da sua administração é expandir e fortalecer o desenvolvimento do município e aumentar a geração de renda. “Hoje é um dia muito feliz e importante para todos nós, mas principalmente para estes empreendedores que, agora, poderão iniciar a instalação de suas empresas no nosso novo distrito industrial. Vamos continuar trabalhando em prol da ampliação da geração de emprego que é um dos principais objetivos da Administração Municipal. O nosso propósito sempre foi e continuará sendo o apoio aos nossos empresários locais, além de fomentar os empregos para a população”, frisou.

Empresas contempladas

Alavank Serviços e Montagem industrial Ltda

Clauferusi Indústria e Comércio de Artefatos de Alumínio e Plásticos Ltda

TGA Manutenção e Montagem Industrial Ltda

Comércio de Vidrados Tozi Ltda

Doce Fazenda Indústria e Comércio Ltda

Pharmatech Instalações e Montagens industriais Ltda

Laticínio Brandão & Brandão Ltda

Mirim Transportes e Locação de Veículos Ltda

Delben Indústria e Comércio Ltda

Klinke Puxados e Acessórios de Inox Ltda

NaliServ Transportes Comércio e Serviços Ltda

Biofun Indústria de Alimentos e Bebidas Ltda

Naves Ribeiro Máquinas Agrícolas Ltda

Depierri Usinagem e Fabricação de Peças Industriais Ltda

SP Eco Ambiental Mogi Guaçu Ltda