Jaguariúna promove projeto Vida Leve para incentivar hábitos saudáveis na população adulta

Iniciativa da Secretaria de Esportes reúne moradores em ações educativas, desafios e apoio profissional

Moradores de Jaguariúna com mais de 18 anos de idade participaram da primeira edição do projeto Vida Leve, uma iniciativa com o objetivo de incentivar a prática de hábitos saudáveis no dia a dia.

Promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, por meio do Proativ, o Vida Leve contou com a participação de 21 pessoas durante o mês de junho e o seu encerramento foi no Parque dos Lagos nesta terça-feira, 01, com pesagem, depoimentos, premiação aos 3 primeiros colocados com os melhores resultados, entrega de brindes e confraternização.

Temas como hidratação, consumo adequado de proteínas, substituições alimentares, sono e implicações no emagrecimento e a importância do exercício físico foram amplamente discutidos entre os participantes.

Durante o período do projeto os participantes interagiram, através de um grupo exclusivo de WhatsApp, recebendo conteúdos técnicos de profissionais de educação física da SEJEL, bem como da nutricionista parceira, Heidi Manuela, desafios semanais e apoio motivacional.

Para Dalmaris Lobiano “foi maravilhoso participar desse projeto. Espero poder estar presente em outras edições. Aprendi muito e vibrei com as conquistas das colegas. É maravilhoso estar rodeada de pessoas felizes”.

“Eu só tenho que agradecer a oportunidade de aprender coisas novas e colocar em prática na nossa vida. Foi importante aprender que não preciso deixar de comer um doce ou outro alimento que gosto muito, é só moderar. Vou sentir falta das postagens dos almoços, cafés, jantar e de cada prato bonito criado pelos integrantes do programa”, garantiu outra participante, Lucia Favaretto.

De acordo com os organizadores, novos ciclos do “Vida Leve” serão promovidos ao longo do ano.

Foto: Thiago Carvalho