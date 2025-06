Amparo registra 16ª morte por dengue neste ano

Secretaria de Saúde reforça ações no combate ao Aedes aegypti após óbito confirmado em maio

No boletim divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo em 17 de junho, Amparo teve confirmada a 16ª morte por dengue em 2025. A vítima faleceu em 5 de maio, representando o mais recente óbito reportado até agora.

Desde 1º de janeiro, o município registrou 7.064 casos de dengue confirmados. Apesar da redução na incidência da doença, as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti seguem intensas, com ações preventivas como visitas domiciliares, limpeza de terrenos, roçagem, recolhimento de materiais volumosos, nebulização em veículos e aplicação domiciliar de inseticidas.

O óbito anterior por dengue havia ocorrido em 1º de abril. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde mantém atendimento especializado para casos suspeitos ou em tratamento. No Polo do Centro (CTA), os serviços funcionam de segunda a sexta, das 7h às 19h. Já a UPA do São Dimas e a Santa Casa Anna Cintra oferecem atendimento 24 horas.