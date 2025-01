16ª ECOTUR: Cosmópolis promove Caminhada de Ecoturismo no dia 23 de fevereiro

A cidade de Cosmópolis se prepara para a 16ª edição da ECOTUR – Caminhada de Ecoturismo, evento que une natureza, saúde e lazer em um dia repleto de atividades ao ar livre. A caminhada será realizada no domingo, 23 de fevereiro de 2025, e promete atrair moradores e visitantes para um percurso de 10 km (ida e volta) repleto de beleza natural e momentos de descontração.

Programação

A concentração está marcada para as 7h, no Suco do Luís, onde os participantes formarão um comboio rumo à Capela de Santa Bárbara, ponto de partida oficial da caminhada. O trajeto inclui as seguintes paradas:

Primeira Parada: Caixinha

Segunda Parada: Pinicão

O percurso é ideal para todas as idades e oferece a oportunidade de apreciar as paisagens locais, ao mesmo tempo em que incentiva hábitos saudáveis e o contato com a natureza.

Dicas para Participantes

Para aproveitar o evento ao máximo, recomenda-se que os participantes levem garrafinha de água, protetor solar e muita disposição. Além disso, o clima de amizade e companheirismo é um convite perfeito para reunir amigos e familiares.

A Caminhada de Ecoturismo já é uma tradição consolidada em Cosmópolis, atraindo pessoas de diversas regiões que buscam um dia de integração com o meio ambiente. Não perca essa oportunidade de recarregar as energias em contato com a natureza.

Venha fazer parte desta experiência única e viva momentos inesquecíveis na ECOTUR 2025!