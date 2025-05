Prefeitura investe em poltronas para acompanhantes no Pronto-Socorro

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse entregou hoje, 8 de maio, a aquisição de 30 novas poltronas estofadas para oferecer mais conforto aos acompanhantes de pacientes no Pronto-Socorro Municipal e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A iniciativa substitui as antigas cadeiras de plástico, proporcionando mais dignidade e acolhimento em momentos delicados.

As novas poltronas são ajustáveis em três posições, permitindo que o acompanhante encontre uma postura mais confortável, especialmente durante longos períodos de espera.

O investimento total foi de R$ 25.500,00, com a instalação de 20 unidades no Pronto-Socorro e 10 no CAPS.

“Sabemos que ninguém quer estar num pronto-socorro, e quando precisa, normalmente já está passando por um momento difícil. Oferecer conforto para quem acompanha um ente querido é uma forma de respeito e cuidado com a população”, destacou o prefeito Ricardo Cortez.

A iniciativa faz parte de um compromisso contínuo da Prefeitura com a melhoria da infraestrutura da saúde pública no município. Com foco na humanização do atendimento, ações como essa reforçam o cuidado com pacientes e familiares, garantindo um ambiente mais acolhedor e digno para todos.