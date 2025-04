Domingo festivo em Holambra tem Corrida do Rei e atrações culturais

Neste domingo, 27 de abril, Holambra será palco de uma das mais queridas e vibrantes celebrações culturais do calendário local: o Dia do Rei. A tradicional festa acontece a partir das 7h da manhã, na Praça do Moinho Povos Unidos, e promete movimentar a cidade com uma programação recheada de atrações artísticas, esportivas e culturais.

O evento tem início com a aguardada Corrida do Rei 2025, que abre as comemorações logo ao amanhecer, reunindo corredores de toda a região em um percurso que une esporte, alegria e tradição. Logo após a prova, será realizada uma solenidade oficial com a presença de autoridades municipais.

A programação segue com uma verdadeira mostra da riqueza cultural de Holambra: apresentações da Orquestra de Viola Caipira, dos tradicionais Gaiteiros de Holambra, do Grupo de Dança Folclórica da cidade e da animada Fanfarra Amigos de Holambra.

Entre os momentos mais aguardados está a emocionante chuva de papel colorido, que promete encantar o público presente. Também haverá distribuição gratuita de café e bolo e o anúncio oficial dos nomes dos mascotes da cidade, agregando ainda mais simbolismo à festa.

A partir das 9h, a área será tomada por uma variedade de food trucks, além da tradicional Feira de Artesanato de Holambra e o encantador Mercado de Pulgas, que trará uma seleção diversa de produtos e curiosidades.

O Dia do Rei em Holambra é uma celebração da identidade cultural local, do espírito comunitário e do orgulho de uma cidade que sabe unir tradição, festa e acolhimento como poucas.

Participe e viva esse dia inesquecível com a gente!