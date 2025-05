Festa do Trabalhador em Holambra continua com atrações para toda a família neste domingo (4)

Turminha Kabbo e Batatinha anima as crianças, e Inimigos da HP garante o pagode no fim da tarde na Rua da Amizade

A Festa do Trabalhador em Holambra segue com programação especial neste domingo, 4 de maio, e promete agitar a Rua da Amizade, a tradicional “rua coberta”, com atrações para todas as idades. A partir das 15h, o palco será tomado pela energia contagiante da Turminha Kabbo e Batatinha, que convida a garotada para um show cheio de alegria, brincadeiras, música e muita interação.

Logo depois, às 17h, é a vez de um dos grupos mais queridos do pagode nacional subir ao palco: a banda Inimigos da HP. Com sucessos como “Toca um samba aí”, “Bons Momentos” e “Tipo Fiona”, o grupo promete embalar o público com um repertório cheio de hits que marcaram gerações.

A entrada é gratuita, e a organização convida moradores e visitantes para curtir esse momento especial preparado com carinho para celebrar o Dia do Trabalhador. A festa traz estrutura completa para receber toda a família, com opções de alimentação, segurança e ambiente acolhedor.

Anote na agenda:

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta) – Holambra

Data: Domingo, 4 de maio

Horários:

15h – Show infantil com Turminha Kabbo e Batatinha

17h – Show com Inimigos da HP

Venha celebrar o trabalhador com muita música, diversão e união em Holambra!