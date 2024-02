17 anos de Conquistas: Entrevista com a Presidente da OAB Subseção Jaguariúna, Dra. Carminha Santiago

Da Redação

Ao celebrar seus 17 anos de existência neste mês de fevereiro, a OAB Subseção Jaguariúna reflete sobre uma jornada marcada por conquistas significativas para a advocacia local e a comunidade em geral. Desde sua fundação, a subseção tem trabalhado incansavelmente para fortalecer os laços entre advogados, poder público e cidadãos, buscando sempre garantir o acesso à justiça e promover a cidadania. Nesta entrevista exclusiva, a presidente Dra. Carminha Santiago compartilha conosco os principais marcos alcançados ao longo desses 17 anos, os desafios enfrentados e como a subseção tem contribuído para o desenvolvimento da advocacia na região.

Entrevista:

Jornal: Como você descreveria a jornada e os principais marcos alcançados durante esse período?

Dra. Carminha Santiago: “Antes de nos tornarmos uma Subseção, enfrentamos desafios significativos para consolidar nossa presença e representatividade. Inicialmente, éramos parte da Subseção de Pedreira, e aos poucos, conseguimos reivindicar nossa autonomia. A conquista da Casa da Advocacia e da Cidadania e posteriormente do Fórum Distrital foram marcos fundamentais para facilitar o trabalho dos advogados e o acesso à justiça para os cidadãos.”

Jornal: Quais foram os maiores desafios enfrentados pela subseção ao longo desses anos e como vocês os superaram?

Dra. Carminha Santiago: “Nosso maior desafio inicial foi alcançar o número mínimo de 100 advogados inscritos para nos tornarmos uma Subseção. Durante a pandemia, tivemos que nos adaptar rapidamente ao atendimento online, fechando nossos escritórios temporariamente. A criação do coworking e a transição para os atendimentos remotos foram essenciais para continuarmos oferecendo suporte à advocacia e à comunidade.”

Jornal: Como a OAB Subseção Jaguariúna tem contribuído para o fortalecimento da advocacia na região ao longo desses anos?

Dra. Carminha Santiago: “Nosso fortalecimento se deu através do diálogo constante com outras Subseções, assim como com os poderes Executivo e Legislativo locais. A criação do Colégio de Presidentes das Subseções da Região Metropolitana de Campinas tem sido fundamental para promover a cooperação e o compartilhamento de recursos entre os colegas.”

Jornal: Quais são os principais projetos ou iniciativas que a subseção tem realizado para beneficiar seus membros e a comunidade local?

Dra. Carminha Santiago: “Destaco a conquista do terreno para a construção de nossa sede própria e a criação da Subsede de Santo Antônio de Posse, que facilitou o acesso à assistência judiciária gratuita para os cidadãos da região. Além disso, temos trabalhado continuamente em projetos de capacitação e apoio aos advogados locais, visando sempre elevar o padrão de excelência da advocacia em Jaguariúna.”

Os 17 anos da OAB Subseção Jaguariúna representam uma trajetória de superação, compromisso e dedicação à causa da justiça e da cidadania. A presidente Dra. Carminha Santiago e toda sua Diretoria têm sido protagonistas de importantes transformações na advocacia local, buscando sempre promover o acesso à justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos. Que esses anos de conquistas sejam apenas o prelúdio de um futuro ainda mais brilhante para a advocacia em Jaguariúna e região.