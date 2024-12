Natal Caminhos dos Sonhos emociona 3 mil pessoas na Lagoa do Mingone

Crédito Foto: Firmino Piton

Espaço de caminhadas, recreação e brincadeiras recebeu a magia do Papai Noel, duendes, fadas, palhaço e muitas outras atrações

Papai Noel desejou Feliz Natal para as 3 mil pessoas que foram à Lagoa do Mingone, no domingo, 15 de dezembro. O parque linear recebeu o Show Encantado de Natal Caminhos dos Sonhos, da Prefeitura de Campinas e Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, prestigiou o evento. O espetáculo natalino contagiou o público que se distribuiu por todo o parque linear. O final de tarde com pôr do sol e o início da noite de clima quente e céu de estrelas foi o cenário perfeito de magia e encanto.

Há dez dias do Natal, a expectativa das pessoas era ver fadas, duendes, super-heróis e participar do show de talentos, fazer coreografias com a turma do Divertidamente, dançar com as princesas e, ao final, tirar fotos com o dono da festa, o Papai Noel.

A moradora do Jardim do Lago Continuação, Cidinha Pereira foi ver o show com os netos, bisnetos, filhos, genro, nora, vizinhas e amigas. O grupo de dez pessoas garantiu o lugar perto do palco para não perder nenhum detalhe. “Esse show é top demais. As crianças amam”, disse.

Ela e as vizinhas elogiaram a iniciativa da Prefeitura em levar o show para o bairro. A mesma opinião foi compartilhada pela moradora Andressa Oliveira. “A festa está muito bem organizada e muito bonita”, disse ela, que foi com o marido Diego e mais cinco amigos, entre eles três crianças.

Foi a primeira vez que o grupo de Andressa assistiu ao espetáculo. A atração principal, o Papai Noel, era o mais esperado por Murilo, de 6 anos; Lucca, de 5 anos; e Noah, de um ano e meio. “Eles querem tirar foto com o Papai Noel”, disse ela ao final do espetáculo.

Larissa dos Santos Silva, moradora do Jardim Capivari, assistiu ao show com o marido Bruno e os três filhos: Ítalo, 3 anos; Davi, de 10 anos; e Bruna, de 8. “Viemos para ver as princesas e os super- heróis. Gostamos muito do espetáculo, é bem diferente e bonito”.

A criançada dançou, cantou, riu e vibrou com os personagens. O palhaço Pingo D’água animou os pais e os pequenos com um show de talentos e com a torcida do Corinthians e do Palmeiras e de outros times.

O público se encantou com bailarinos, cantores interpretando canções ao vivo, atores vivendo personagens de desenhos animados, princesas e super-heróis. Papai Noel fechou a noite com chave de ouro. A agenda completa de eventos está disponível no hotsite https://www.natalcaminhosdossonhos.com.br/.

Natal Caminhos dos Sonhos

Com o tema “O Grande Presente para Campinas”, a programação deste ano do Natal Caminhos dos Sonhos prossegue até 22 de dezembro, com eventos para toda a família.

A organização é da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).

