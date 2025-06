1ª Feira Pet de Artur Nogueira reúne centenas de visitantes e movimenta setor

A 1ª Feira Pet de Artur Nogueira atraiu centenas de visitantes neste domingo (1º) e movimentou a Área Verde, ao lado da Feira Livre, com uma programação dedicada ao bem-estar animal e à conscientização ambiental.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, marcando a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente 2025.

Entre as atrações, o público acompanhou as apresentações interativas dos canis das Guardas Civis Municipais de Artur Nogueira e de Monte Mor, que encantaram o público com demonstrações de obediência, proteção e simulações de abordagem.

A feira também contou com stands de comércios municipais e regionais, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços voltados ao universo pet. Muitos visitantes levaram para casa brindes e amostras distribuídos pelos expositores.

Além disso, o evento disponibilizou vacinação antirrábica gratuita, uma mini fazenda para interação das crianças, atividades educativas sobre cuidados com os animais e meio ambiente, além da presença da equipe do Departamento de Bem-Estar Animal, que orientou o público sobre a causa.

“O evento superou nossas expectativas, mostrando como Artur Nogueira está engajada na proteção e no bem-estar animal”, afirmou o prefeito Lucas Sia (PL). O chefe do Executivo Municipal confirmou novas edições do evento.

Para a secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, a feira cumpriu o papel de unir diferentes setores em prol da causa. “Reunimos quem cuida, quem protege e quem oferece soluções para uma convivência mais saudável entre os pets e seus tutores. Foi um dia muito especial”, avaliou.

A feira também contou com apoio da Vigilância em Zoonoses, Defesa Civil, e do Canil da Guarda Civil Municipal.