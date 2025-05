4º Pedal Solidário acontece dia 15 de junho com foco em esporte e solidariedade

Santo Antônio de Posse se prepara para a 4ª edição do Pedal Solidário, marcada para o dia 15 de junho, com saída às 7h30, no Ginásio Municipal de Esportes.

Promovido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Esportes, o evento une prática esportiva e ação social. Os participantes são convidados a doar alimentos não perecíveis, leite ou agasalhos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

O Pedal Solidário integra a programação comemorativa do aniversário do município, que será divulgada nos próximos dias. Aberto ao público, o evento é indicado tanto para iniciantes quanto para ciclistas experientes, incentivando a participação de pessoas de todas as idades.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelos telefones (19) 3896-4762 ou (19) 99251-5650 (WhatsApp).