Criminosos enganam clientes em agências bancárias de Engenheiro Coelho

Falsos ajudantes agem antes do expediente e já causaram prejuízos de milhares de reais

Uma nova modalidade de golpe tem causado preocupação em Engenheiro Coelho. Criminosos estão se passando por pessoas dispostas a ajudar clientes dentro de agências bancárias e, com abordagem sutil e conversa convincente, conseguem realizar movimentações financeiras sem que as vítimas percebam. Três casos já foram registrados em diferentes datas, todos em circunstâncias semelhantes, e a Polícia Civil já iniciou investigação para tentar identificar os responsáveis.

A primeira ocorrência foi registrada no dia 11 de março, por volta das 8h40, em uma agência do Bradesco. Um cliente relatou que foi abordado por dois homens enquanto utilizava o caixa eletrônico. Com o pretexto de auxiliar, os suspeitos mencionaram uma taxa de R$ 49 e, durante a distração, realizaram um saque de R$ 2.500 da conta da vítima.

Em 22 de abril, outro golpe foi aplicado na mesma agência. Uma testemunha presenciou dois indivíduos se aproximando de um senhor. Momentos depois, ao utilizar o terminal, essa segunda vítima também foi abordada. Um dos suspeitos afirmou que o cartão estava bloqueado e, em seguida, ambos começaram a manipular o equipamento. Após perceber a movimentação estranha, o cliente conseguiu recuperar o cartão, mas constatou a realização de uma transferência de R$ 2.680.

A terceira vítima foi justamente o primeiro senhor abordado naquele dia, que também caiu no golpe e teve mais de R$ 3 mil transferidos de sua conta, com base na mesma história da suposta taxa.

Em todos os episódios, os golpistas agiram antes do horário de funcionamento do banco. As vítimas relataram que mensagens falsas sobre uma cobrança surgiam na tela do caixa, reforçando a narrativa dos suspeitos.

A Polícia Civil solicitou imagens de segurança para auxiliar na identificação, mas foi informada que os registros não estavam disponíveis. O caso segue sob investigação.