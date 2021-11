1º Bike Night promete agitar ciclistas de Mogi Guaçu e região

A Secretaria Municipal de Turismo realiza no próximo dia 13 de novembro, um sábado, o 1º Bike Night de Mogi Guaçu. O evento acontecerá na Avenida Clara Lanzi Bueno, no Jardim São José. O pedal começará às 19h, mas a programação especial será iniciada a partir das 16h, contando com praça de alimentação, música, brinquedos infláveis, trenzinho e exposição de jeeps e barcos.

A primeira edição do Bike Night também integra o cronograma de eventos da Secretaria de Turismo, que tem como objetivo alavancar o turismo do município. “É mais um passo importante nesse início de trabalho. Desta forma, vamos cumprindo todas as etapas para que Mogi Guaçu conquiste o título do MIT, uma vez que nossa meta é fomentar essa atividade”, comentou o titular da pasta, Luiz Claudio Soares de Paula, o Luca.