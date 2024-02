1º Encontro de Proprietários de Bares, Restaurantes e Hotéis de Mogi Mirim deixa sua marca com 90% de aprovação

Realizado na noite do 06 de fevereiro, o “1º Encontro de Proprietários de Bares, Restaurantes e Hotéis de Mogi Mirim” foi um marco para a comunidade empresarial local. A parceria entre o Sincomercio de Mogi Mirim, o Senac Mogi Guaçu e a ABARH reuniu profissionais do setor, conquistando uma aprovação surpreendente de 90% do público presente.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência enriquecedora, o evento contou com a participação de 63 pessoas, representando 32 empresas da Baixa Mogiana. A troca de conhecimentos e discussões construtivas sobre os desafios e oportunidades no setor foram pontos altos da noite.

A aprovação massiva reflete a qualidade da organização e a relevância do evento. Feedbacks positivos destacaram a diversidade de temas, incluindo estratégias de marketing e gestão eficiente de estabelecimentos, proporcionando insights valiosos durante esse encontro oferecido gratuitamente.

O sucesso do “1º Encontro de Proprietários de Bares, Restaurantes e Hotéis de Mogi Mirim” evidencia o potencial do setor de gastronomia e lazer na região. Ao celebrar esse êxito, vislumbramos um futuro promissor, onde a contínua valorização desse setor contribuirá para o crescimento econômico e a prosperidade da comunidade empresarial local.