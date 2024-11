Domingo tem “Galinha Pintadinha” e Afonso Padilha no Teatro Oficina do Estudante

O espetáculo infantil será apresentado neste e no próximo domingo (dia 24), às 15h. Já o humorista traz o show “Ninguém se importa”, em duas sessões: às 17h e às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.

A Turma da Popó chega em Campinas com seu novo show, “TOP 10 da Galinha Pintadinha”, neste (dia 17) e no próximo domingo (dia 24), às 15h no Teatro Oficina do Estudante, localizado no Shopping Iguatemi Campinas. Cheio de novidades, o espetáculo está repleto de muita diversão e entretenimento para toda a família. O novo show, comandado pela divertidíssima MC, que é cantora e apresentadora do espetáculo, traz os principais sucessos musicais da Popó, com a presença ao vivo da Galinha Pintadinha e de todos os personagens da turma. Este show ainda faz uma sátira e recorda os programas de rádio e TV de auditório dos anos 90.

A Galinha Pintadinha é considerada um fenômeno, não apenas entre as crianças, mas também entre os adultos. Com 18 anos de trajetória, se consolida cada vez mais no Brasil e no mundo, e continua lançando novos projetos e inovando na comunicação e no aprendizado da criançada. No Spotify, ela também é rainha e domina a plataforma, tendo as músicas mais ouvidas na categoria infantil. No total, são mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais. No Youtube, soma mais de 44 milhões de inscritos e 38 bilhões de visualizações, sendo um dos canais mais acessados. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 100,00 e podem ser adquiridos na bilheteria e no site www.ingressodigital.com.

O humorista apresenta, com sessão extra, o show “Ninguém se importa”, no domingo, dia 17, às 17h e às 19H. Os ingressos custam de R$ 65,00 a R$ 150,00. O comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro, Afonso Padilha está pela sétima vez rodando o Brasil com esse seu novo show. Padilha fala sobre fim do mundo, amigos tornando-se adultos e tendo filhos, além de seus medos e anseios. Como sempre, compartilha situações e faz comentários a partir de suas experiências pessoais. Esse curitibano começou no stand-up comedy em 2009, fazendo open mic.

Em 2011, entrou como convidado fixo no grupo Santa Comédia (primeiro grupo de stand-up do Sul do Brasil, formado por Léo Lins, Fábio Lins e Marco Zenni) e começou a viajar pelo Brasil participando dos principais shows do circuito e festivais de comédia do país: Risológico, Risorama, Risadaria e Virada Cultural paulista – palco stand-up. Como autor, tem três peças escritas, das quais duas encenadas: “Eu te odeio, meu amor” e “Até que o casamento nos separe”, ambas apresentadas no Festival de Teatro de 2012. Também vem tentando a carreira como escritor, com três livros escritos, sendo um infantil, “Papai Cadê o Vovô? (sobre o abandono paterno), o e-book “Não Tá Compensando Ficar Isolado” (crônicas/cenas tendo a pandemia como pano de fundo) e o livro impresso “O Evangelho Segundo Um Humorista” (crônicas/cenas baseadas no Velho e no Novo Testamento).

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de novembro de 2024 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br

Dias: 17 e 24, domingo, às 15h

Galinha Pintadinha – “TOP 10 da Galinha Pintadinha” – Infantil

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dia: 17, domingo, às 19h

Afonso Padinha – “Ninguém se importa” – Stand-up

Ingressos de R$ 65,00 a R$ 150,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 20, quarta-feira, às 21h

Jhordan Matheus – “Novo Show” – Stand-up

Ingressos: de R$ 40,00 a R$ 80,00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 23, sábado, às 11h (extra) e às 14h

Gato Galáctico – “Aventura Prismágica” – Infantil

Ingressos: de R$ 125,00 a R$ 250,00

Classificação etária: Livre

Dia: 23, sábado, às 19h (extra) e às 21h

Murilo Couto Murilo Coach – “Sete passos para o bilhão” – Stand-up

Ingressos: de R$ 45,00 a R$ 90,00

Classificação etária: 14 anos

Dia: 29, sexta-feira às 21h

Starlight – “Concertos de Natal” – Musical

Ingressos: de R$ 75,00 a R$ 180,00

Classificação etária: Livre

Dia: 30, sábado, às 21h

Fabiano Cambota – “Avós e violão – Stand-up

Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Classificação etária: 14 anos