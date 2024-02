20 equipes estarão disputando o tradicional “Torneio de Futebol” do Clube Recreativo Vale Verde

Contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, o tradicional “Torneio de Futebol” do Clube Recreativo Vale Verde terá início neste sábado, 17 de fevereiro, contando com a participação de 20 equipes e jogos eliminatórios com duração de 40 minutos.

As equipes confirmadas são as seguintes: Tangamandapio, Metralhas, Banquinho, Nacional, União Entre Amigos, Coração de Mãe (A), Vale Verde (A), Guerreiros da Fé, Lesterror, Portuguesa, Churrasco, RedBlues, Daólio, Arsenal, Vale Verde (B), Sem Talento, Vila Cáu, Jardim Marajoara, Coração de Mãe (B) e Hardes.

A competição terá início no sábado, dia 17, com os seguintes jogos: 14 horas – Tangamandapio x Metrallhas; 14h40 – Banquinho x Nacional; 15h20 – União Entre Amigos x Coração de Mãe (A); 16 horas – Vale Verde (A) x Guerreiros da Fé.

No domingo, 18 de fevereiro, serão disputados mais quatro jogos: 9 horas – Lesterror x Portuguesa; 9h40 – Churrasco x Redblues; 10h20 – Daólio x Arsenal; 11 horas – Vale Verde (B) x Sem Talento.