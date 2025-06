Grupo de Holambra completa penúltimo dia de caminhada rumo à Basílica de Aparecida

Peregrinos vencem subida da Luminosa e celebram superação no 9º dia do Caminho da Fé

Nesta quinta-feira, 19 de junho, os peregrinos de Holambra vivenciaram o 9º dia de caminhada em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Saindo ainda de madrugada, por volta das 5h, do distrito de Luminosa, o grupo iniciou mais um dia desafiador com uma oração especial, ao lado da proprietária da Pousada Serra de Minas, onde passaram a noite.

Logo no início da jornada, enfrentaram a temida subida da Luminosa, conhecida por sua extensão e dificuldade. A recompensa veio ao alcançar o mirante, um ponto alto da trilha que proporcionou momentos de contemplação, fotografias e celebração pela superação.

O percurso totalizou cerca de 38 km, encerrando por volta das 15h20, com a chegada à cidade de Campos do Jordão, onde o grupo descansará antes de seguir, no sábado, rumo ao distrito de Gomeral, em Guaratinguetá, última etapa antes de alcançarem seu destino final.

O grupo de peregrinos é formado por Paulo, Lola, Serginho, Belinha, Cristiano, Rafael, Jeferson e Mirella, que seguem firmes no propósito de fé, esperança e espiritualidade que impulsiona cada passo no Caminho da Fé.