2ª ação do Dia D contra a gripe imuniza mais 1,8 mil pessoas no fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu promoveu mais um Dia D de vacinação contra a gripe e imunizou 1.888 indivíduos durante ação ocorrida no último sábado, 31 de maio. A Campanha de Vacinação contra a Influenza 2025 iniciou no dia 7 de abril e, em Mogi Guaçu, até o momento, foram aplicadas 26.605 doses.

No município, o segundo Dia D de vacinação contra a gripe aconteceu em três locais, sendo em dois postinhos e na sede da Vigilância Epidemiológica (VE). Na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Zona Norte, no Jardim Novo I, foram aplicadas 761 doses, enquanto que na UBS do Ypê Pinheiro, no Jardim Ypê Pinheiro, outras 558 doses. Já na sede da VE, no Centro, foram 569 imunizações.

No município, foram vacinados 11.023 idosos, 2.224 crianças, 364 gestantes, 12.994 pessoas dos grupos prioritários. Depois da imunização, o registro é atualizado no sistema de informação do Ministério da Saúde, seguindo as diretrizes nacionais.

Campanha

A vacina contra a Influenza (gripe) está disponível para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Em Mogi Guaçu, a imunização ocorre nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

Além disso, a vacinação também ocorre em horário estendido em alguns postinhos, sendo de terça a sexta-feira, das 16h às 19h, nas USF Fantinato, no Jardim Fantinato; USF Guaçuano, no Jardim Guaçuano; UBS Zona Norte, no Jardim Novo I; e na sede Vigilância Epidemiológica (VE), no Centro.

Já na USF das Chácaras Alvorada, o atendimento é às terças e quintas-feiras, das 16h às 21h, mesmo horário válido para a UBS do Distrito de Martinho Prado Júnior, que realiza a imunização às terças e sextas-feiras.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com foto e CPF para o registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, além dos documentos, é solicitada a carteirinha de vacinação. A vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e protege contra as três cepas do vírus, sendo a H1N1, H3N2 e Influenza B.

Serviço

Campanha de Vacinação contra a Influenza

Segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 13h às 15h30

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

Horário especial de vacinação

Terça a sexta-feira, das 16h às 19h

– USF Fantinato

– USF Guaçuano

– UBS Zona Norte

– Vigilância Epidemiológica

Terça e quinta-feira, das 16h às 21h

– USF Chácaras Alvorada

Terça e sexta-feira, das 16h às 21h

– UBS de Martinho Prado