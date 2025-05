2º Train Run e 12ª Roseira Race Mountain Bike acontecem no final de semana

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) vai promover no final de semana o tradicional evento do Roseira Race. No sábado, 17 de maio, será realizado o 2º Train Run, e, no domingo, 18 de maio, o 12º Roseira Race Moutain Bike. As duas competições serão disputadas no Campo do Roseira, que fica localizado entre os bairros de Nova Louzã e da Roseira.

O Roseira Race será um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu.

Corrida

O 2º Train Run é uma prova de corrida pedestre e contará com a participação de 300 atletas. A largada da prova está agendada para as 7h30, no Campo da Roseira. No entanto, os inscritos para a prova devem comparecer uma hora antes, às 6h30, para a retirada do kits de competição. É importante ressaltar que é obrigatória para cada competidor a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Nessa edição do Train Run, haverá premiação com a entrega de troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria por faixa etária. Também serão premiados com troféus os cinco primeiros atletas na classificação geral, independentemente, da premiação por categoria.

Além da praça de alimentação, o público poderá curtir a apresentação da Banda Flash Night.

MTK

Já o 12º Roseira Race Moutain Bike será no domingo, 18 de maio, e terá saída e chegada no Campo da Roseira. Cerca de 450 atletas se inscreveram para essa edição da prova em Mogi Guaçu. Enquanto os ciclistas realizam os percursos, o público poderá conferir a apresentação da Banda Dona Rock.

Promovida desde 2013, a competição será dividida em categorias Pró, E-Bike, Sport, Feminino e Turismo (passeio). O ponto de encontro dos ciclistas e a largada serão no Campo da Roseira, sendo a entrega dos kits a partir das 6h30. Cada ciclista também tem que doar de 2 kg de alimentos não perecíveis.

A largada das categorias Pró e E-Bike está marcada para as 8h30 e das categorias Sport Masculino e Sport Feminino às 8h35. Já a largada da categoria Turismo será às 8h50.

A premiação acontecerá por volta das 12h30, sendo que haverá premiação com entrega de troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria, assim como serão premiados com troféus os cinco melhores atletas na classificação geral, independentemente, da premiação por categoria. Pela categoria Turismo todos os inscritos irão receber medalhas de participação.