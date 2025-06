Concerto da Série Carlos Gomes traz violão e brasilidade ao palco do Teatro Castro Mendes

No próximo sábado, 7 de junho, às 20h, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC) realiza mais um concerto da Série Oficial Carlos Gomes, no Teatro Municipal Castro Mendes. A apresentação conta com a participação especial do renomado violonista e maestro Fábio Zanon, que assume a regência da noite e também atua como solista na obra Concerto Brasileiro para Violão e Orquestra, de Radamés Gnattali.

Reconhecido internacionalmente, Fábio Zanon é uma das maiores referências do violão clássico brasileiro. Com uma carreira consolidada tanto como intérprete quanto como regente, destaca-se pela expressividade e profundidade musical, sendo presença frequente nas principais salas de concerto do mundo. Em Campinas, Zanon apresenta um programa que mescla tradição sinfônica e brasilidade.

O repertório da noite transita por diferentes universos sonoros. A abertura será com A Moreninha, do maestro Ernst Mahle – recentemente falecido – com peças leves e dançantes, como a Polka e a Valsa. Em seguida, Zanon interpreta a obra de Gnattali, que une elementos da música popular e erudita com lirismo e sofisticação. O encerramento fica por conta da célebre Sinfonia nº 6 em Fá maior, Op. 68, de Ludwig van Beethoven – conhecida como Pastoral –, uma das peças mais encantadoras do repertório sinfônico ocidental.

“O concerto é uma homenagem importante e muito simbólica para todos nós. Ter a presença de Fábio Zanon interpretando Radamés Gnattali é um privilégio, e iniciar a noite com a obra de Ernst Mahle, que nos deixou recentemente, reforça o nosso compromisso em celebrar os grandes nomes da música. É um programa que honra a tradição, valoriza a brasilidade e emociona pela sua beleza e significado”, afirma o Diretor da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, Wanilton Mahfuz.

Serviço

Concerto: Série Oficial Carlos Gomes – Concerto Brasileiro para Violão e Orquestra

Data: 7 de junho, sábado

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Castro Mendes

Endereço: Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial

Ingressos: Venda on-line pelo Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/106848/d/320894) ou presencial na bilheteria do teatro

Inteira: R$ 20,00

Meia Entrada: R$ 10,00

Professores rede pública municipal e estadual de ensino: R$ 5,00

Estudantes em geral: R$ 2,00

Estacionamento gratuito: Estação Cultura