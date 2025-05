CEMMIL abre processo seletivo para preenchimento de vagas e de cadastro reserva para Mogi Guaçu

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (CEMMIL) promove processo seletivo para o preenchimento de vagas em Mogi Guaçu de borracheiro, engenheiro eletricista e técnico de segurança do trabalho. Além disso, o processo também servirá para cadastro reserva de outras quatro vagas: assistente de recursos humanos, assistente financeiro, coletor de lixo, eletricista e jardineiro.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pelo site: www.sigmarh.com.br, a partir desta quinta-feira, 22 de maio, até às 16 horas do dia 26 de junho. O edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município de Mogi Guaçu publicado nesta quarta-feira, 21 de maio, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjU0Mzg0, entre as páginas 4 e 7.

O valor da inscrição é de R$ 32 e deverá ser pago em qualquer agência bancária, lotérica, terminal de autoatendimento ou por aplicativo bancário, até o dia 27 de junho, dentro do horário de compensação bancária.

O processo seletivo será para selecionar candidatos para o provimento de empregos por meio do regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ficando o candidato sujeito ao período de experiência. O mesmo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de publicação do edital de homologação.

Para as vagas de início imediato os salários serão de R$ 2.200 (borracheiro), R$ 6.595,48 (engenheiro eletricista) e R$ 3.000 (técnico de segurança do trabalho). Já para as vagas de cadastro reserva de assistente de recursos humanos (R$3.000); assistente financeiro (R$ 3.000); coletor de lixo (R$ 1.800); eletricista (R$ 3.000); e de jardineiro (R$ 2.200).

Além disso, todos os cargos também irão receber auxílio alimentação de R$ 500, auxílio transporte de R$ 262. O emprego de coletor de lixo terá ainda o adicional de insalubridade e os de eletricista e jardineiro o de adicional de periculosidade.