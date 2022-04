2ª edição da Semana Carreiras da Administração discute as perspectivas e possibilidades de atuação no mercado

Totalmente on-line e gratuito, o evento promovido pelo CRA-SP reunirá especialistas que apresentarão para estudantes, recém-formados e profissionais em transição de carreira os setores clássicos da profissão e também aqueles que estão em crescimento

Entre os dias 25 e 28 de abril, o Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP realizará a 2ª edição da Semana Carreiras da Administração. O evento reunirá 40 especialistas, que discutirão as perspectivas, os perfis desejados e as rotinas das carreiras relacionadas à área da Administração, proporcionando aos estudantes, recém-formados e profissionais em transição de carreira uma imersão sobre as diversas possibilidades de atuação no mercado de trabalho.

Para explorar esse universo, a Semana contará com 37 faixas temáticas, que vão abordar desde os setores clássicos da profissão, como fiinanças, logística, marketing, recursos humanos e administração pública, até aqueles que estão em crescimento, como gestor ambiental, gestor de riscos, auditor e especialista em compliance, por exemplo. O evento ainda abordará as rotinas dos profissionais que chegam aos cargos mais altos dentro das corporações, como CEO e conselheiro de Administração.

Para isso, a Semana contará com a participação de nomes como Idalberto Chiavenato, um dos autores nacionais mais conhecido e respeitado na área de Administração; Leila Loria, presidente do Conselho de Administração do IBGC; Raul Corrêa da Silva, chairman e CEO da BDO Brazil; Ronaldo Fragoso, líder de Alianças e Ecossistemas na Deloitte; Ricardo Pelegrini, CEO & co-founder da Quantum4 Innovation Solutions; Henrique C. Silva, sócio-líder de consulting risk da E&Y; Douglas Souza, assessor líder de investimentos – Big Invest/XP; e Marco Fabbri, presidente da 5ª seção regional do Ibracon.

A 2ª edição da Semana Carreiras da Administração é um evento inteiramente gratuito, acessível em libras, com direito a certificado de participação e transmissão ao vivo pelo canal do CRA-SP, no YouTube. Conheça a programação completa e inscreva-se em semana.crasp.gov.br

Serviço

Semana Carreiras da Administração

Data: 25 a 28 de abril

Horário: a partir das 17h

Transmissão on-line e ao vivo: www.youtube.com/oficialcrasp

Inscrições e mais informações: semana.crasp.gov.br