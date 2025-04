Arena Alta Mogiana traz experiências sensoriais e qualificação na 5ª edição da Alta Café

Degustações e atendimento a produtores serão destaques do evento, que acontece

entre 8 e 10 de abril no Clube de Campo de Franca.

O Sebrae-SP e a Alta Mogiana Specialty Coffees (AMSC) estarão presentes na 5ª edição da feira Alta Café, levando experiências imersivas, capacitação e oportunidades para produtores e profissionais do setor cafeeiro. O evento acontece entre os dias 8 e 10 de abril e será um ponto de encontro para toda a cadeia produtiva.

O Sebrae-SP contará com um espaço dedicado para atendimentos e suporte a pequenos produtores da região: “teremos o Espaço do Sebrae, oferecendo atendimentos para os pequenos produtores do setor cafeeiro e outros empresários que englobam toda a cadeia produtiva”, destaca João Arciprete, gestor de agronegócios do Escritório Regional do Sebrae-SP de Franca.

Além disso, empreendedores assessorados pelo Sebrae terão a oportunidade de expor seus produtos, como a Fazenda do Alho, de Batatais; Sítio Santa Terra, de Patrocínio; a empresa Mamede e Silva, que atuam com segurança do trabalho; Agroflora, produtora de mel; e Débora Cunha, cozinha saudável.

A AMSC – Alta Mogiana Specialty Coffees, em parceria com o Sebrae-SP, promoverá a Arena Alta Mogiana, um espaço voltado às experiências sensoriais, à valorização e a comercialização dos cafés da região. “Nosso intuito é mostrar o que temos de melhor por aqui: nossos cafés, nossas histórias, nossa gente que estão nos 23 municípios que englobam a região da Alta Mogiana”, afirma Martha Grill, gestora da AMSC.

Segundo ela, a programação do pavilhão contará com dinâmicas, degustações e expositores de produtos, equipamentos e insumos ligados à indústria do café. “Teremos experiências que permitirão ao público aprofundar o entendimento sobre o café da região e reconhecer a qualidade que produzimos aqui. Os visitantes também terão a oportunidade de comprarem cafés.”

A Associação Alta Mogiana também estará no evento, reforçando os seus pilares: qualificação e da promoção do café regional. “Conectamos compradores com produtores e também fazemos a gestão da indicação geográfica, garantindo a identidade e a rastreabilidade dos nossos produtos”, explica Martha.

Ela ainda ressalta a característica marcante do café da Alta Mogiana: “ninguém bate a Alta Mogiana quando o assunto é café doce. Somos reconhecidos por produzirmos os cafés mais doces do Brasil, e o melhor: com consistência e sustentabilidade.”

A programação da Arena Alta Mogiana incluirá atividades como dinâmicas sobre indicação geográfica, workshops sobre agrofloresta, turismo rural e segurança no trabalho na cafeicultura. Para os visitantes, será uma oportunidade única de conhecer de perto a riqueza da produção cafeeira da região e se conectar com produtores e especialistas do setor.

Sobre a Alta Café

A 5ª edição da Alta Café é promovida pela AEAGRO e pelo Sindicato Rural de Franca. Acontecerá entre os dias 8 a 10 de abril, no Clube de Campo de Franca, entre 8h às 17h. Tem entrada e estacionamento gratuitos mediante credenciamento no local e entrada solidária opcional, com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Berçário Dona Nina.

É um evento focado no setor cafeeiro, recebendo expositores e visitantes que tem interesse em apresentar e conhecer novidades, além de fazerem negócios.

É patrocinada pela Jacto Máquinas Agrícolas, Sicoob Credimogiana, Dedeagro e Banco do Brasil.

Imagem Ilustrativa