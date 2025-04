Bacalhau na Páscoa: especialista em Gastronomia do CEUB ensina receita para confitar o peixe para a Semana Santa

Com a técnica, o bacalhau e os acompanhamentos adquirem um sabor ainda mais intenso para o almoço da Páscoa

A Páscoa é um dos momentos mais simbólicos do calendário cristão, marcado por celebrações em família, reflexões e uma mesa farta. Entre os pratos tradicionais da data, o bacalhau ocupa lugar de destaque, carregando significados históricos e culturais. Pensando nisso, Eduardo Duó, chef de cozinha e professor do Centro Universitário de Brasília (CEUB), ensina uma receita que promete surpreender no almoço pascal: o bacalhau confitado. Apesar de ser um prato simples de preparar, a profundidade de sabor encanta quem prova.

A técnica do confit realça o sabor do peixe e transforma a reconfitado para cozinhar o bacalhau em azeite, o que proporciona uma textura delicada e um aroma irresistível”, explica o professor. Duó destaca que confitareite, o que proporciona uma textura delicada e um aroma irresistível”, explica o professor. Duó destaca que confitar é cozinhar o alimento em gordura, no caso, o azeite de oliva: “O azeite pode ser reutilizado e fica aromatizado, perfeito para outras preparações, como maionese ou tempero da salada”.

Para intensificar os sabores, o preparo conta com alho, louro, tomilho e alecrim, dispostos em um Sachê d’Épices, trouxinha de ervas que evita que as folhas se soltem durante o cozimento. “O fogo precisa ser bem baixo. O ideal é que a temperatura do azeite fique em torno de 60ºC, sem deixar ferver. Quando surgirem bolhas ao redor do peixe, desligue o fogo e deixe o bacalhau terminar de cozinhar no calor residual por mais 10 minutos”, orienta o chef.

Para acompanhar, o professor do CEUB indica tomatinhos cereja confitados e batatinhas douradas. Os tomates são preparados por cerca de cinco minutos no azeite com manjericão, enquanto as batatas bolinhas, após cozidas, vão ao forno com azeite aromatizado e alecrim. “Cada ingrediente absorve o sabor do azeite, formando uma combinação perfeita de aromas e texturas”, afirma Duó.

Segundo ele, é uma excelente opção para manter a tradição da Páscoa com um toque de sofisticação.

Confira a receita completa:



Ingredientes:

1 litro de azeite

1 kg de bacalhau dessalgado em postas

50g de alcaparras

1 maço de alecrim fresco

1 maço de manjericão

1 maço de tomilho

1 maço de cheiro-verde

4 folhas de louro

1 cabeça de alho

1 kg de batata bolinha

500g de tomate cereja

250g de azeitona chilena

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

Modo de preparo:

1. Enxugue bem as postas de bacalhau. Em uma panela, coloque o peixe com dois dentes de alho amassados (com casca), alecrim, tomilho e louro. Cubra com azeite de oliva e leve ao fogo bem baixo (cerca de 60ºC). Assim que surgirem bolhas ao redor do bacalhau, desligue o fogo e deixe confitar por mais 10 minutos. Reserve no próprio azeite.

2. Em uma panela pequena, coloque os alhos inteiros com tomilho e parte do azeite do bacalhau. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos, sem ferver. Em outra panela, coloque os tomates com manjericão e o azeite aromatizado. Cozinhe por 5 minutos em fogo baixo.

3. Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem al dente (aproximadamente 30 minutos). Depois, asse em forno a 180°C por 20 a 30 minutos com azeite do bacalhau e alecrim.

4. Em uma travessa, disponha o bacalhau ao centro e os acompanhamentos ao redor: batatas com salsinha, tomatinhos com manjericão, alho confitado e azeitonas. Finalize com alcaparras e cheiro-verde picado.