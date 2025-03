Judocas de Artur Nogueira conquistam ouro e prata na Copa São Paulo

A equipe de judô de Artur Nogueira encerrou a participação na Copa São Paulo com duas medalhas: ouro e prata. A competição, realizada pela Federação Paulista de Judô e chancelada pela Confederação Brasileira de Judô, reuniu mais de 1.800 atletas de 210 equipes em São Bernardo do Campo.

O grande destaque foi Lucas Botasso, de 13 anos, que conquistou a medalha de ouro na categoria Sub-15 Ligeiro. O jovem atleta venceu sucessivamente adversários de Itanhaém, Campinas, Vargem Grande do Sul e Lorena, até chegar à final. Na decisão, superou um atleta de Vargem Grande ao aplicar um Waza-ari e controlar a luta até o fim.

Com o título, Lucas se tornou o primeiro nogueirense a garantir vaga na final do Campeonato Paulista da modalidade. “Assim como toda a equipe, Lucas demonstrou grande evolução técnica, além de uma vontade imensa de vencer. Falamos muito sobre isso: querer vencer com a cabeça e com o coração. Foi emocionante comemorar o titulo com ele”, celebrou a técnica Camila Vieira.

Lucas havia encerrado 2024 com o Bronze no Meeting Interestadual em Santa Catarina, e iniciou 2025 treinando forte desde as primeiras semanas de janeiro.

OUTROS DESTAQUES

Outro destaque foi Francijane Silva, que estreou na competição e conquistou a prata na categoria Adulto Aspirante Feminino. Mãe do jovem atleta Lucas Silva, Francijane sempre acompanhou de perto as competições do filho e decidiu iniciar a prática do judô em 2023.

Com vitórias sobre adversárias de Jundiaí e São Paulo, chegou à final, onde foi superada por uma atleta de Taubaté, mas garantiu o título de vice-campeã da Copa São Paulo. “Hoje é um dia muito feliz. Francijane nos ensinou que para os sonhos não há limite”, destacou o técnico Lucas Vieira.

A equipe aspirante de Artur Nogueira foi composta por 11 atletas. Bianca Rodrigues (Adulto Feminino), de 18 anos, retornou ao judô há menos de um ano e teve um bom desempenho, vencendo suas duas primeiras lutas contra adversárias de São Carlos e Francisco Morato. Na semifinal, foi derrotada por uma atleta de Marília e, na repescagem, sofreu nova derrota para Itaquaquecetuba, encerrando a participação na quinta colocação.

Na mesma categoria de Lucas Botasso, lutaram os nogueirenses Gabriel Franze e Tiago Davide. Ambos venceram as primeiras rodadas, mas foram derrotados na sequência. Também representaram o município João Paulo Sconfienza e Nycollas Grezoski (Sub-15 Meio Leve), Henrique Marangone (Sub-15 Leve), Marina Tavares (Sub-15 Leve), Luiz Vincent (Sub-15 Super Pesado) e Vitoria Carolina (Sub-18 Meio Médio).

O secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, parabenizou os atletas do Projeto Municipal de Judô e destacou a importância da conquista. “Sabemos do alto nível da competição e das dificuldades para chegar ao pódio. Por isso, exaltamos com muito orgulho o desempenho dessa equipe”, afirmou.